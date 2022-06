OM - Mercato : Sampaoli veut rapatrier deux de ses anciens joueurs

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Avec le départ de Boubacar Kamara à Aston Villa, le mercato de l’OM a vite été lancé. Qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, les Marseillais tenteront de se renforcer cet été, par l’intermédiaire de Pablo Longoria. Jorge Sampaoli aurait d’ailleurs un souhait bien particulier.

L’entraîneur de l’OM aimerait recruter deux joueurs de l’Atletico Mineiro, son ancien club au Brésil. Selon Fred Augusto, bien renseigné sur les dossiers brésiliens, l’Olympique de Marseille surveillerait Guilherme Arana, capable de jouer latéral et milieu gauche, et un autre joueur de l’équipe dont le nom n’a pas été communiqué. Le Brésilien de 25 ans est estimé à 14 millions d'euros sur Transfermarkt.

Observadores tecnicos do Olympique, estao de olho em 2 jogadores do Galo.



Um desses atletas eh o Arana e o Sampa gosta do futebol do lateral.



O treinador entende que ele ganharia uma boa opcao.



O clube Frances estuda uma investida, na proxima janela. https://t.co/b2eMMVnw7G pic.twitter.com/WoJlBRAIyB