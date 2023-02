OM - Mercato : un chouchou de Longoria prêt à dire oui au FC Barcelone !

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Reconnu pour ses talents de recruteur, Pablo Longoria a toujours un plan A, un plan B, etc. Eh bien, sans doute que pour le poste de défenseur central la saison prochaine, le président de l'OM va déjà devoir actionner son plan B. Car si les informations du média allemand SPORT1 sont exactes, le FC Barcelone vient de lui chiper le A ! Il a pour nom Evan Ndicka (23 ans) et joue à l'Eintracht Francfort. Il sera en fin de contrat en juin et aurait donné son accord pour venir en Catalogne.

Le chantier de la défense sera important à Marseille cet été puisqu'Eric Bailly ne devrait pas être conservé et retournera à Manchester United alors que Sead Kolasinac sera en fin de contrat. Sans compter les éventuels intérêts pour Leonardo Balerdi, auteur d'une grosse saison et qui était courtisé par l'Ajax Amsterdam cet hiver. Cela pourrait laisser les seuls Chancel Mbemba et Samuel Gigot dans l'axe, plus Isaak Touré, de retour de prêt à Auxerre. Soit trois à quatre joueurs, alors qu'il en faudrait six dans l'idéal...