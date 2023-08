OM - Mercato : Amiri rembarre un club anglais pour signer à Marseille !

Sur le départ, Nadiem Amiri ne devrait pas rester au Bayer Leverkusen cette saison. L'Allemand suscite l'intérêt de deux prétendants. Si l'OM avait déjà manifesté son intention, un second club vient de rentrer dans la danse.

Mercredi soir, le journaliste Fabrizio Romano révèle que Leeds aurait envoyé une offre formelle au Bayer Leverkusen pour Nadiem Amiri. Le club anglais aimerait signer l'Allemand pour une durée de quatre ans. La balle est à présent dans le camp du milieu de terrain, qui devra faire son choix entre l'OM et le club de Championship. Selon Sky Germany, celui-ci serait déjà fait : il a rembarré les Peacocks pour venir à Marseille ! À suivre...

