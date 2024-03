OM : un joueur marseillais remet Daniel Riolo à sa place !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Daniel Riolo a sans doute trop parlé. Très offensif à l’endroit de Faris Moumbagna avant même son arrivée à l’OM - « de ce que l’on dit, c’est ultra-flippant » - le polémiste de RMC Sport s’est pris un retour de bâton de la part de l’attaquant de 23 ans.

« La mère à Riolo, le père à Riolo »

Un mois et demi plus tard, la recrue hivernale de l’OM a publié une story Instagram qui ne laisse pas de doutes quant à son destinataire avec une photo de lui à l’entraînement et, en fond sonore, une chanson des rappeurs Booba et SDM dans laquelle on peut entendre « la mère à Riolo, le père à Riolo ». L’intéressé appréciera.

La story Instagram de Faris Moubagna 😭💙



Pour rappel, Daniel Riolo disait au sujet l’arrivée de l’attaquant phocéen :



« De ce que l’on dit, c’est effrayant. » pic.twitter.com/Olusyif3uv — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) March 5, 2024

