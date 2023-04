Pépé pense encore au LOSC, Toko Ekambi prend Mbappé pour régler ses comptes, revoilà Belaïli !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

AC Ajaccio : Belaïli est revenu ! L'AC Ajaccio a annoncé ce mercredi le retour de Youcef Belaïli. L'ancien joueur du Stade Brestois ne donnait plus de nouvelles à son club depuis la fin de la trêve internationale et son départ en Algérie où il a décidé de soigner sa blessure aux adducteurs. AS Monaco : l'ASM a trouvé son nouveau directeur sportif ! Alors que Paul Mitchell quittera son poste de directeur sportif de l'AS Monaco à l'issue de la saison, le club du Rocher aurait déjà trouvé son remplaçant. Selon les informations de getfootballnewsbene, il s'agirait de Carlos Avina, en poste au Cercle Bruges, club satellite de l'ASM. Annecy - Toulouse : le groupe convoqué par Montanier Pour la demi-finale de la Coupe de France face à Annecy, pensionnaire de Ligue 2, qui aura lieu ce jeudi (20h45), l'entraîneur toulousain, Philippe Montanier, a retenu un groupe de 23 joueurs. Seul Rhys Healey, blessé de longue date, manque à l'appel. Brecht Dejaegere, absent le week-end dernier lors de la défaite face à Brest (3-1) en raison d'un protocole commotion, fait lui son retour.

Stade Rennais : Toko Ekambi et l’exemple Mbappé

Dans l’interview sulfureuse qu’il a accordée cette semaine à So Foot, Karl Too Ekambi s’est servi de Kylian Mbappé pour régler une injustice criante qui lui colle à la peau : sa prétendue inefficacité. « Allez voir mes stats de buts depuis le début de ma carrière, je trouve que c’est fort pour un joueur ‘pas technique’. Je suis passé dans énormément de clubs, j’ai rarement été remplaçant. Et j’ai eu beaucoup d’entraîneurs avec des philosophies différentes. Ils m’ont tous fait jouer, et quand on leur posait la question, ils ont tous dit que j’étais technique. Ils dirigent 30 joueurs dans leur effectif et pourtant ils me mettent dans le onze, a-t-il soufflé. Après, la technique dépend vraiment de qui la juge. Il y a des matchs où Kylian Mbappé va manquer énormément de trucs, mais on ne va pas dire qu’il n’est pas technique. Je pense que la plupart des gens qui jugent le football auraient aimé être à la place des joueurs. Peut-être qu’ils n’ont pas réussi parce qu’ils n’étaient pas techniques. »

OGC Nice : Pépé pense encore au LOSC

Prêté par Arsenal à l’OGC Nice, Nicolas Pépé réalise une saison honorable et se verrait bien rester sur la Côte d’Azur. Invité à évoquer son meilleur souvenir, il le trouve néanmoins au LOSC. « Mon plus beau but ? C’était sous les couleurs du LOSC, à Pierre-Mauroy, contre… Nice ! On l’avait emporté 4-1 ce jour-là. J’avais été lancé par Rafael Leão avant d’accélérer dans le couloir droit. J’ai réussi à fixer Dante puis à marquer d’un tir enroulé dans le petit filet opposé, s’est-il souvenu sur le site officiel de la LFP avant de dévoiler son meilleur souvenir. C’était mon dernier match de Ligue 1 avec le LOSC. Ce n’était pas encore officiel mais tout le monde savait que j’allais partir. Le stade m’a fait une standing ovation et mes parents ont pu venir partager avec moi sur la pelouse. Je suis resté avec les supporters pendant 30 bonnes minutes à la fin du match et, ensuite, je n’ai pas pu m’endormir avant tard dans la nuit. Je suis longtemps resté avec Christophe Galtier notamment. Je m’en souviendrai longtemps. »

Pour résumer Si But! Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Fabien Chorlet

Rédacteur