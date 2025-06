PSG : les Parisiens préviennent Messi, Suarez et Alba flattent Luis Enrique

Le 8e de finale de Mondial des Clubs entre le PSG et l’Inter Miami, dimanche, verra Lionel Messi retrouver le club de la capitale et les anciens Barcelonais recroiser Luis Enrique. Avec beaucoup d’émotions.

Depuis cette nuit et le nul de l’Inter Miami contre Palmeiras (2-2), le PSG sait qu’il va recroiser Lionel Messi. Ce sera dimanche, à Atlanta, en 8es de finale du Mondial des Clubs. Tous les médias en font évidemment une histoire de revanche car l’Argentin, qui fête aujourd’hui ses 38 ans, n’a pas du tout apprécié ses deux années à Paris, entre 2021 et 2023. Mais ses anciens coéquipiers, eux, sont plutôt heureux de le retrouver, en témoigne cette déclaration de Gianluigi Donnarumma : « C’est fantastique pour nous, c’est fantastique pour moi. J’ai vécu deux ans avec lui, c’étaient deux années fantastiques où on a joué avec le plus grand joueur du monde. Mais maintenant j’espère qu’on va gagner parce que lui, il a déjà gagné beaucoup de titres. J’espère qu’on va gagner et arriver jusqu’à la fin ».

« Sur le terrain, il n’y a pas d’amis »

Achraf Hakimi a fait une déclaration dans la même veine, même s’il n’était pas encore certains, au moment où il tenait ses propos, de retrouver son ancien coéquipier : « Ça ferait plaisir de retrouver Messi. Il y a eu beaucoup de beaux moments. On va voir contre qui on joue mais après, sur le terrain, il n’y a pas d’amis. Lui va essayer de gagner et nous aussi on va essayer de gagner. On va tout donner pour essayer de passer le prochain tour ».

Autres retrouvailles programmées dimanche, celles de Luis Enrique avec les anciens Barcelonais que sont Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets. Alba a dit à propos de l’actuel entraîneur du PSG : « Pour moi, c’est le meilleur au monde ». Même longueur d’ondes du côté de Suarez : « Avec Tabarez, c’est l’entraîneur qui a le plus compté dans ma carrière ». Tous avaient connu des premiers difficiles avec lui mais, à partir de janvier, après une grosse explication, ils avaient tiré dans le même sens et avaient terminé la saison 2014-15 avec un historique triplé. Il y aura donc beaucoup de sourires, dimanche, avant le coup d’envoi de PSG-Inter Miami !