FC Barcelone Mercato : Fermin en remet une couche sur l’intérêt du PSG

Courtisé par de nombreux clubs, dont le PSG, le milieu offensif Fermin Lopez pourrait voir son temps de jeu au FC Barcelone fondre un peu plus la saison prochaine.

🟥 Rumeur

En 2024-25, Fermin Lopez a pris part à 45 matches du FC Barcelone. Et il s’est régulièrement montré décisif (8 buts et 10 passes décisives). Sauf que ce bilan est en trompe-l’œil. En effet, le milieu offensif de 22 ans a très rarement été titulaire. Hansi Flick lui préférait Lamine Yamal, Dani Olmo et Raphinha pour les trois postes de milieu offensif. Et cela pourrait être pire la saison prochaine avec l’arrivée de Nico Williams. Malgré cela, Fermin n’aurait aucune intention de quitter Barcelone, avec qui il est lié jusqu’en 2029.

Il ne veut écouter aucune offre

Pourtant, l’Andalou ne manque pas de courtisans. Le PSG s’est notamment intéressé, de même que le Bayern Munich et plusieurs formations de Premier League. Mais, selon le journaliste de Mundo Deportivo Roger Torello, il ne veut écouter aucune offre, même celle des champions d’Europe ! Sa seule ambition est de rester à Barcelone, avec qui il a remporté le triplé national en 2024-25 et avec qui il espère atteindre la consécration continentale la saison prochaine.

Pour le Barça, un départ de Fermin aurait pourtant pu constituer un sacré coup de pouce financier, de nature justement à débloquer l’arrivée de Nico Williams. Son milieu de terrain est coté 50 M€ par Transfermakt. Avec une telle manne, le fairplay financier de la Liga n’aurait plus rien à redire sur les finances catalanes !