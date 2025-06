PSG Mercato : Luis Enrique a tranché pour Barcola, nouveau coup bas en vue ! 

Bradley Barcola s’affirme à 22 ans comme une des valeurs sûres du Paris Saint-Germain, qui compte pourtant étoffer son secteur offensif sur ce mercato estival.

🟥 Rumeur

Bradley Barcola n’aura mis qu’une saison pour faire taire les sceptiques et s’imposer comme l’un des hommes forts du projet parisien. À 22 ans, l’ailier formé à l’OL s’est imposé comme une valeur sûre du PSG version Luis Enrique. Malgré l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, l’international Espoirs a haussé le ton au moment le plus opportun, devenant incontournable dans les grands rendez-vous, notamment en Ligue des champions.

À l’intérieur du club, la direction ne s’y est pas trompée. Et surtout pas Luis Enrique. Selon L’Équipe, l’entraîneur espagnol a mis son veto à toute idée de départ cet été. Plusieurs clubs européens de renom – Arsenal, Chelsea, le Bayern Munich, entre autres – ont tenté une approche ces dernières semaines, séduits par le profil explosif de l’ancien Gone. Le PSG, qui avait déboursé 50 M€ l’été dernier pour l’arracher à l’OL, aurait pu réaliser une plus-value immédiate… mais la porte est fermée.

Et ce choix est doublement révélateur. Il confirme non seulement la confiance du coach dans son joueur, mais aussi la volonté du PSG de ne pas se faire dicter son tempo sur le marché. Luis Enrique voit Barcola comme un élément central de son animation offensive pour la saison prochaine. En interne, il réfléchit pourtant à densifier encore davantage ce secteur (Jhon Durán, preuve que la rotation s’annonce musclée et que Barcola pourrait donc encore repartir de zéro en 2025-2026. Barcola, de son côté, se sent bien à Paris. Tant que la concurrence reste saine, il n’a aucune raison de vouloir partir. Il sait que seule la vérité du terrain compte.

« Le coup d’œil de But FC »

« Le PSG a raison de ne pas ouvrir la porte à un départ de Bradley Barcola cet été : l’ailier international a pris une nouvelle dimension cette saison et a encore une marge de progression élevée. Si l’on peut comprendre que Paris veuille s’étoffer en attaque, qu’il se concentre surtout sur le poste d’avant-centre. »