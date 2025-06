PSG : Messi est cash, il enterre enfin la hache de guerre avec le club ! 

Largement dominé ce dimanche par le Paris Saint-Germain en 8es de finale de la Coupe du Monde des Clubs (0-4), Lionel Messi (Inter Miami, 38 ans) a fait amende honorable après la rencontre.

Alors que son départ du Paris Saint-Germain à l’été 2023 avait laissé un goût amer, Lionel Messi semble avoir tourné la page. Après la rencontre entre l’Inter Miami et le PSG (0-4), des images ont rapidement circulé montrant le numéro 10 argentin en pleine discussion avec plusieurs figures du club de la capitale. Gianluigi Donnarumma, Presnel Kimpembe, Ousmane Dembélé ou encore Luis Enrique ont échangé avec Messi, certains prenant même la pose avec lui pour immortaliser le moment. Sur Instagram, Dembélé a publié un message touchant à son encontre : « C’est bon de te revoir Leo, le meilleur de tous les temps… j’espère que tu continueras à écrire l’histoire avec l’Inter Miami FC comme dans cette Coupe du Monde des Clubs. »

Devant les caméras de DSports, Messi s’est lui aussi exprimé avec respect et affection envers son ancien club. « C’est le match qu’on attendait, c’est une très grande équipe, ils ont gagné la dernière Ligue des Champions et sont en forme. On a essayé de faire du mieux possible et je crois qu’on laisse une bonne image de nous », a-t-il déclaré dans un premier temps.

Messi a tourné la page PSG

Puis, interrogé sur sa relation avec ses anciens coéquipiers, l’Argentin a précisé : « J’ai eu une très bonne relation avec mes anciens coéquipiers pendant les deux années que j’ai été là-bas. Il n’y en a plus beaucoup, mais parmi ceux qui restent, j’ai une très bonne relation avec eux, on a partagé beaucoup de choses. Même ceux qui n’étaient pas encore là, je n’ai pas partagé, mais il y a toujours eu du respect. Je suis reconnaissant pour tout, de la façon dont ils m’ont traité. »

Loin des tensions évoquées à l’époque de son départ, Messi apparaît aujourd’hui plus apaisé. Et pour les supporters, cette image d’un Messi souriant aux côtés des Parisiens sonne comme la fin d’un malentendu… ravivé par un geste pourtant déplacé envers Vitinha en plein match.