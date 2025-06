PSG : Paris a-t-il raison d’en vouloir à Lionel Messi ?

Dimanche, à Atlanta en 8es de finale du Mondial des Clubs, le PSG retrouvera Lionel Messi, très critique sur ses deux années passées dans la capitale (2021-23). Le champion d’Europe a-t-il raison d’être remonté contre l’Argentin ? Nos journalistes en débattent.

« Il y a quand même de quoi lui en vouloir un peu ! »

« Alors pour être franc j’ai du mal à m’emballer pour la Coupe du monde des Clubs et je trouve que les retrouvailles entre Lionel Messi et le PSG tombent à pic pour pimenter ce début de compétition. Ce match promet et je me demande bien si Messi va pouvoir exister, s’il a encore le niveau pour pouvoir poser des soucis aux champions d’Europe, ainsi que son équipe de vétérans.

En fait, à Miami, c’est un peu comme si Messi avait retrouvé les potes qu’il avait abandonnés au Barça, quand il avait tourné le dos au club blaugrana pour signer au PSG. A cette époque, j’avais rêvé qu’il accepte de rester à Barcelone tout en baissant considérablement son salaire pour rentrer dans les clous. Cela aurait été un signe fort, et même énorme, de son attachement au Barça. Mais ça, c’est mon côté doux rêveur ! L’appât du gain l’avait conduit à Paris et franchement, le souvenir que j’en garde, c’est celui d’un Messi qui tirait la tronche et qui marchait sur le terrain. Depuis son départ, on a pu lire plusieurs interviews où il a confié son mal être de l’époque. Le pauvre ! A croire qu’il avait été contraint et forcé de porter pendant deux ans le maillot du PSG et de vivre à Paris, le tout bien sûr en étant grassement payé. Plus crasse que classe, non ? »

Laurent HESS

« Paris a aussi sa part de responsabilité »

« Il me semble que dans cette histoire, les deux parties ont tort. Messi au PSG, ça ressemblait à ces mariages entre une minette de 20 ans et un milliardaire quatre fois plus âgé. Tout le monde savait pourquoi l’un était avec l’autre et inversement. Inutile, après coup, de jouer les vierges effarouchées en regrettant que la minette critique son vieux beau avec qui elle était uniquement pour son argent. Surtout que dans l’histoire, le PSG aussi a des torts. Il a pris le meilleur joueur du monde et l’a additionné à d’autres individualités en pensant que cela ferait une équipe. Mais si Messi a davantage réussi avec Barcelone qu’avec l’Argentine, c’est parce que le collectif était plus huilé en Catalogne.

A Paris, il s’est retrouvé à jouer avec un Kylian Mbappé pas décidé à jouer pour son aîné. Ca ne pouvait pas fonctionner. Messi a besoin que toute l’équipe joue pour lui, sinon il y a un problème. C’est ce qui s’est passé à Paris. Alors, aujourd’hui, c’est bien beau de lui en vouloir, de dire qu’il crache dans une soupe qui l’a très bien nourri pendant deux ans, mais ce n’est pas tout à fait vrai. Tout le monde a des choses à se reprocher dans cette histoire, qui n’aurait jamais dû s’écrire. »

Raphaël NOUET