PSG : un joueur a quitté le groupe en urgence, deux dangers guettent Paris face à Messi

Bientôt papa, Lucas Hernandez a été autorisé à quitter le groupe du PSG pendant la nuit. Il pourrait toutefois faire son retour dimanche pour le match contre l’Inter Miami de Lionel Messi.

Pendant la nuit, le PSG a publié un communiqué pour annoncer que Lucas Hernandez quittait le groupe momentanément. Mais rien de grave pour le défenseur, bien au contraire, puisqu’un heureux événement l’attend ! « En accord avec la direction sportive et le staff technique, Lucas Hernandez a été autorisé à quitter le groupe en fin de journée, afin de rejoindre sa compagne à Miami, pour la naissance de leur fille. » L’accouchement étant prévu en Floride, à moins de mille kilomètres d’Atlanta, l’ancien joueur du Bayern pourrait être dans le groupe à l’occasion du match contre l’Inter Miami dimanche. Tout dépendra du moment où la petite Hernandez viendra au monde.

La chaleur s’installe aussi sur la côte est des Etats-Unis

Par ailleurs, L’Equipe fait le point sur l’état physique des joueurs du PSG, qui n’en finissent plus d’accumuler des matches et qui commencent à sérieusement tirer la langue. Et comme si cela ne suffisait pas, la chaleur est en train de s’installer sur la côte est des Etats-Unis, qu’ils ont rejoint après avoir disputé le premier tour du Mondial des Clubs à l’ouest ! Luis Enrique et son staff ont décidé de prolonger leur programme d’un entraînement matinal, au frais, suivi d’un après-midi de détente, pour entretenir la machine tout en permettant aux joueurs de s’aérer l’esprit.

Enfin, les retrouvailles entre le PSG et Lionel Messi font beaucoup parler, même aux Etats-Unis. L’entraîneur de l’Inter Miami et ancien partenaire de La Pulga, Javier Mascherano, a déclaré qu’il espérait que Messi serait remonté, dimanche, pour le match contre son ancien club : « Pour nous, c’est mieux si Messi joue avec colère. C’est le genre de joueur qui donne le meilleur de lui-même quand il a quelque chose en tête ».