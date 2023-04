PSG : affaire Mbappé, de nouvelles informations surréalistes tombent !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

C'est donc à se demander qui fait quoi au PSG ? Car quelques heures après le message cinglant de Kylian Mbappé au sujet d'une vidéo du club quant à la prochaine campagne d'abonnements, RMC Sport délivre de surprenantes informations.

En effet, personne au sein du club, du moins le président Al-Khelaîfi, le responsable de la communication et Mbappé en personne, n'était visiblement au courant de la publication de cette vidéo ! Nasser Al-Khelaïfi, le président, est à cette heure mécontent et considère toute cette affaire comme une grave erreur.

Selon le consultant Jérôme Rothen, on le cite, "Al-Khelaïfi a d’ailleurs appelé Mbappé dans la journée.Il n’a pas envie de voir davantage de tension dans le club, surtout vis-à-vis de Mbappé. Le président parisien reste au plus proche du club, dans les bureaux à Paris, et va prendre des dispositions suite à ce qu’il considère comme une erreur."

Etrange tout de même que le club ne porte pas plus d'attention à une vidéo pour sa politique d'abonnements. Surtout avec un Mbappé dont les prises de position sur le droit à l'image sont connues...