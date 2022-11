Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce week-end, la rumeur d’un intérêt d’un fonds d’investissement au sujet du PSG a secoué le monde du football. Selon L’Équipe, le groupe en question serait prêt à investir quelques 300 millions d’euros pour prendre 10 à 15% des parts du club de la capitale.

Au PSG, on dément tout désengagement des dirigeants qatariens au PSG mais on a laissé entendre hier que l’arrivée de fonds extérieurs ne serait pas de refus sur le moyen terme. Invité à en dire plus sur le sujet depuis le Qatar, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé cette tendance.

« Les gens parlent toujours du PSG, en pensant que nous n'avons que de l'argent à dépenser. Ce n'est pas vrai. Nous avons mis 70 millions dans le club. Aujourd'hui, il en vaut plus de 4 milliards. Nous avons différentes offres de rachat, a-t-il expliqué. C'est une bonne affaire, une affaire fantastique. Une offre de rachat de 4 milliards ? Plus de 4 milliards, bien sûr. Mais nous n'allons pas vendre le club. Mais pourquoi pas un petit pourcentage du club. Nous réfléchissons à différentes offres. »