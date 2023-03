PSG : coups de théâtre pour Mourinho et Gerrard !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Parmi les noms évoqués, on retrouve celui de l'actuel entraîneur de l'AS Roma, José Mourinho. Mais selon les informations du Daily Mail, le technicien portugais pourrait débuter un troisième passage sur le banc de Chelsea en cas de limogeage de Graham Potter plutôt que de venir à Paris.

Par ailleurs, Scottish Daily Express affirme que les dirigeants parisiens penseraient bien à Steven Gerrard pour succéder Christophe Galtier. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Aston Villa, l'ancien milieu de terrain légendaire de Liverpool, est à la recherche d'un nouveau challenge.

