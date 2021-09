PSG : l’OM a un atout de taille sur Messi & Co

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’OM champion cet année ? Possible selon Didier Roustan. Le journaliste et consultant de La Chaine l’Equipe s’est confié sur le début de saison de l’OM à un mois du choc face au favori au titre, le PSG. Avec un jeu qui fait plaisir depuis le début de saison, l’OM nourrit de grandes ambitions tandis que le PSG peine à trouver son aura malgré l’arrivée de Lionel Messi. Si Pablo Longoria a annoncé que son objectif était d’aller chercher le podium synonyme de qualification à la Ligue des Champions, Didier Roustan voit bien l’OM batailler et embêter le PSG pour le titre de champion.

L’OM plus costaud physiquement

Si certains observateurs doutent que l’OM et la méthode Sampaoli fonctionne toute la saison, Didier Roustan voit des qualités supérieures notamment physiques à l’OM plus qu’au PSG. « Pour continuer à faire la course en tête, le PSG devra montrer d’autres arguments que face à l’OL. À côté, Marseille, c’est plus fort physiquement. Les joueurs ne s’arrêtent jamais. Les Phocéens ont le vent en poupe. Sampaoli a beaucoup de possibilités, que ce soit au niveau des joueurs ou de la tactique. L’OM va bien bousculer le PSG lors du prochain Classique. Et d’une manière plus générale, je pense que cet OM là peut rivaliser avec Paris dans la course au titre. Quoi qu’il en soit, entre l’OL, Nice, l’OM ou le PSG, il va y avoir beaucoup de matchs au sommet. Elle est pas mal cette L1 ! » - propos retranscris par CoeurMarseillais. Rendez-vous le 24 octobre prochain pour la confirmation si oui ou non l’OM peut se mesurer au PSG cette saison. Affaire à suivre…