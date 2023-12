PSG : Mbappé pousse un coup de gueule et fait une annonce sur son futur

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Kylian Mbappé a été le sportif que l'émission Tout le Sport sur France 3 a choisi pour revisiter l'année 2023. La star du Paris Saint-Germain a donc accordé un entretien à cette émission. Il a notamment été demandé à l'ancien Monégasque s'il considérait avoir du pouvoir au PSG aujourd'hui.

La mise au point de Mbappé sur son pouvoir au PSG

"Les gens le considèrent et parfois le surconsidèrent. On pense que c’est moi qui fais tout, que c’est moi qui fais l’équipe, ce qu’il faut faire, qui doit faire quoi… J’adore être investi et engagé mais la base de tout, c’est que je suis joueur de foot. Il ne faut jamais se méprendre sur ce que je suis. Je suis un citoyen, j’ai des positions. J’ai des valeurs que je défends. J’ai des droits que je veux faire valoir. Ça, je l’assume et je le revendique. Mais je ne me prends pas pour plus que je suis", a répondu le champion du monde 2018, qui a donc poussé un petit coup de gueule sur son pouvoir au sein du club de la capitale.

"J’ai encore beaucoup de choses à accomplir"

Kylian Mbappé s'est ensuite exprimé sur toutes les choses qu'il a déjà accompli et sur ses ambitions. "Je n’aurais pas imaginé faire tout ça aussi vite. J’étais ambitieux. Bien sûr je rêvais. Mais je n’aurais pas imaginé en faire autant. On rêve de beaucoup de choses quand on est gamin mais j’ai encore beaucoup de choses à accomplir."

