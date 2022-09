PSG : Nantes, le mercato, l'effectif, Galtier avait beaucoup à dire

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Le mercato

"Je travaille sereinement depuis le début. Le plus important c'est que le mercato soit fini. On va faire avec un effectif de qualité. On s'adapte. Niveau départs, il y a eu quelques ventes et beaucoup de prêts. Pour acheter, il fallait vendre, donc. Je suis soulagé que ce soit terminé. Il faut tourner la page. On va s'adapter. Un défenseur supplémentaire ? Il n'est pas venu. Il se peut que je change de système derrière, du coup. Le bilan des ventes ? Ca ne me concerne pas. On avait avec le président et avec Luis ciblé ce que l'on souhaitait. J'avais été direct avec les joueurs concernés. J'ai un groupe de qualité."

Le FC Nantes

"D'avoir déjà joué Nantes est-ce un avantage ? On est encore en préparation. Toutes les équipes n'ont pas leurs réglages. La Beaujoire sera plein, Nantes a changé d'organisation récemment, ce sera un match complètement différent du Trophée des Champions. La L1, c'est différent. En plus, il y aura l'Europe derrière."

L'effectif

"Des changements ? Il y a deux déplacements d'affilée. Plus la Coupe d'Europe, mardi. Les joueurs vont bien, mais il faut injecter de la fraîcheur. Le onze de départ identique à celui de Toulouse ? Il sera différent. A Toulouse, j'ai été satisfait de tout le monde. Là, c'est un 3e match en six jours, il y aura des changements en effet. On se doit de faire une rotation, même si c'est compliqué car affronter Nantes ne sera pas simple. On se doit d'être aussi performants."

Henrique, Campos et Galtier

"Je suis ici et je travaille avec Luis Campos. On a tout élaboré ensemble. Voilà."

Les gardiens de but

"Ca ne change pas la hiérarchie mais maintenant que le emrcato est fini, je ne m'interdis pas d'avoir la réflexion de me dire que Keylor doit jouer quelques matchs, comme tous les numéros 2. Il y a une réflexion sur ça mais la hiérarchie, elle, reste comme ça."