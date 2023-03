PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi a pris une décision forte pour son avenir

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi n'a pas encore décidé de son avenir. Prolongera-t-il avec le PSG, reviendra-t-il au FC Barcelone ou choisira-t-il une toute autre destination dont un retour en Argentine ? Telle est la question.

Messi veut rester en Europe

Selon les informations du quotidien espagnol Sport, le récent vainqueur du trophée FIFA The Best du meilleur joueur de l'année 2022 aurait écarté une option pour son avenir, celle d'un départ d'Europe. La Pulga se sentirait encore prêt à évoluer au plus haut niveau et voudrait continuer à évoluer sur le vieux continent. La piste d'un retour au Newell’s Old Boys, son club formateur, prend donc du plomb dans l'aile.

Fabien Chorlet

Rédacteur