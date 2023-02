PSG - Mercato : Messi devant une offre XXL qui explose les records de Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Si tel est le souhait de Messi, un prétendant ne lâche pas le morceau aussi rapidement : Al Hilal. « Il n'abandonne pas pour Messi, assure le spécialiste des transferts Rudy Galetti sur Twitter. Après la première offre rejetée, maintenant le club saoudien souhaite envoyer une nouvelle proposition augmentée. Évaluation interne de l'offre : en discussion, l'idée de doubler le salaire de Cristiano Ronaldo (environ 400/450 millions de dollars par saison). » Totalement indécent...

🚨🔥 #AlHilal don't give up for #Messi: after the first offer rejected, now the 🇸🇦 club would like to send a new increased proposal.



💰 Internal evaluation on the bid: under discussion the idea to double the salary of #CR7 (around $400/450m per season). 🐓⚽ #Tranfers #PSG pic.twitter.com/fgYvgko0f8