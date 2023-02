PSG - Mercato : un crack du FC Barcelone réclame le retour de Messi

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Alors que l'on fête ce mardi la Saint-Valentin, l'espoir d'un retour de flamme entre Lionel Messi et le FC Barcelone relève du fantasme. L'attaquant est plus proche de prolonger au PSG qu'autre chose et son frère Matias, même s'il s'est excusé depuis, a résumé le sentiment de la famille Messi à l'égard de la direction du club blaugrana. Pour que le génie revienne, il faudrait que Joan Laporta et tous ceux ayant conduit à son départ pour Paris en 2021 s'en aillent. Comme le président a bien l'intention de poursuivre le rétablissement de l'institution catalane, Messi devrait rester loin encore quelques années.

Mais ça n'empêche pas certains de rêver. Et notamment les joueurs actuels du Barça, qui aimeraient côtoyer le septuple Ballon d'Or au quotidien. A l'émission Jijantes, Ronald Araujo a ainsi déclaré : "Si j'étais (le directeur du football) Mateu Amelany, je recruterai Bentancur (Tottenham) et Messi (PSG). Tout le monde veut avoir Messi dans son équipe. Ce serait quelque chose de formidable, de spécial. Je ne sais pas comment les choses vont se passer mais il est évident que nous aimerions qu'il revienne". Non seulement Lionel Messi n'a pas l'air emballé mais le FC Barcelone n'a a priori pas les moyens. Sans compter que l'équipe tourne très bien sans lui cette saison...