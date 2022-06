PSG, OGC Nice : Galtier va débarquer avec cinq renforts dans les bagages !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Attendu au PSG où il s'engagera pour deux saisons et une autre année en option dès lors que l'accord sera trouvé pour le limogeage de Mauricio Pochettino et son staff, Christophe Galtier ne débarquera pas seul dans la Capitale.

En effet, RMC croit savoir qu'en plus de Joao Sacramento (33 ans), proche de Luis Campos et qu'il récupère à José Mourinho, quatre autres membres vont débarquer avec le Marseillais.D'après L'Equipe, Thierry Oleksiak, son adjoint depuis 2015 à l'ASSE, Lille et Nice, sera de la partie.

Le quotidien sportif précise qu'un analyste vidéo (qui pourrait être Isidre Ramon Madir avec qui il collabore au Gym) sera de la partie ainsi que deux préparateurs physiques. Seul l'entraîneur des gardiens Gianluca Spinelli fera le lien entre l'équipe encadrante de Mauricio Pochettino et la future...

Galtier débarque et révolutionne le staff du PSG Christophe Galtier (OGC Nice) sera bien le nouveau coach du PSG... Et il débarque dans la Capitale avec une armée mexicaine de cinq adjoints (deux adjoints, deux préparateurs physiques, un analyste vidéo). Seul l'entraîneur des gardiens de Mauricio Pochettino reste en poste...

Alexandre Corboz

Rédacteur