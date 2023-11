PSG, Real Madrid – Mercato : Rothen lâche un « scoop » sur l’avenir de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

C’est ce qu’on appelle une prise de position forte autant qu’un indice favorable pour le PSG. Dans son émission « Rothen s’enflamme » ce jeudi sur RMC, Jérôme Rothen a évoqué l’avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat au 30 juin prochain à Paris et qu’on annonce entre le Real et le PSG.

« Beaucoup plus heureux que l’année dernière »

S’il reconnait ne pas connaître la décision définitive du Bondynois, l’ancien international tricolore affiche de vrais signaux d’optimisme : « C'est une certitude, Kylian Mbappé n'a pas pris sa décision concernant son avenir. Rien n'est décidé. Rien n’est décidé, je répète. Il ne sait s'il va rester ou partir. Par contre, il y a des choses qu’on peut lire aujourd’hui ou essayer de deviner (…) De ce que je vois et ce que j’entends avec ses coéquipiers et ce qui se passe au centre d’entraînement, il est beaucoup plus heureux que l’année dernière. Ce sont des signes qui ne trompent pas ».

Avouant qu’il s’agit quand même davantage d’un « ressenti » que d’une information, Rothen voit aujourd’hui un Mbappé plus heureux à Paris et donc plus forcément aussi fermé à une prolongation de contrat : « Je pense que tout ce qui se passe aujourd’hui est en train de lui faire plaisir et il retrouve un épanouissement qu’il n’avait plus ces derniers mois au Paris Saint-Germain ».

🚨 INFO JR 25 🚨



🗣💬 @RothenJerome : "C'est une certitude, Kylian Mbappé n'a pas pris sa décision concernant son avenir. Rien n'est décidé. Il ne sait s'il va rester ou partir. Mais il y a des signes qui ne trompent pas, il est beaucoup plus heureux que l'année dernière..." pic.twitter.com/EDmdAJifwr — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 16, 2023

