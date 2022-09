RC Lens : avant ses retrouvailles avec Reims, Florent Ghisolfi évoque les objectifs de la saison

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est la révélation lensoise de la saison ?

Ce dimanche, c'est voyage en terre connue pour Florent Ghisolfi. Le coordinateur sportif du RC Lens a joué à Reims (2010-14), y a entraîné les féminines pendant deux ans juste après avoir raccroché les crampons et y a été adjoint en 2016. Après quoi, il a dévié cette fonction qui lui réussit si bien en Artois. Tellement bien que L'Equipe a consacré un long article à la réussite artésienne sous son égide. Ghisolfi en a profité pour détailler son marché estival ainsi que l'ambition de son club.

« On a su remplacer tous nos départs (au milieu, sur le flanc droit), sans perdre de qualités. On s’est renforcé sur d’autres lignes (gardien, attaquants axiaux, prolongation de Seko Fofana). On a plus de diversité sur le plan offensif. À mon sens, on a plus d’efficacité. On est armés. Psychologiquement, on a confiance dans le projet du club et de l’équipe. Pour l’instant, on surperforme. Mais on ne s’enflamme pas. On respecte tous les adversaires. Sans craindre personne. En toute humilité, on va ferrailler avec plus d’endurance, de constance et la même exigence. Sans se poser de questions. »