RC Lens : ça se tend déjà pour Florent Ghisolfi à Nice !

Parti il y a quelques mois à l'OGC Nice, séduit par le projet d'Ineos, Florent Ghisolfi commencerait-t-il à regretter d'avoir lâché le RC Lens ? Considéré comme un traitre aux yeux des supporters nordistes qui l'ont ouvertement insulté en banderoles lors du dernier match entre les deux équipes à Bollaert-Delelis, l'ancien coordinateur sportif lensois ne serait pas des plus heureux sur la Côte d'Azur.

Ghisolfi et Ineos pas sur la même longueur d'ondes

En effet, selon Foot Mercato, Florent Ghisolfi, comme Julien Fournier avant lui, aurait de vraies « divergences stratégiques » avec l'actionnaire anglais. Venu avec une certaine vision et l'envie de la mettre en place, Ghisolfi se heurte déjà à un projet qu'il ne maîtrise pas totalement. Notamment concernant la prolongation de contrat d'Aaron Ramsey, la volonté du club de recruter Lucas Digne ou le choix du futur entraîneur.

Reste à savoir si l'ancien dirigeant lensois acceptera d'avaler quelques couleuvres pour s'accrocher au projet ou s'il rendra son tablier sur un échec...

Alexandre Corboz

Rédacteur