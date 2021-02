RC Lens : David Linares (Dijon FCO) veut faire un coup à Bollaert

Zapping But! Football Club RC Lens : la rétrospective de l'année 2020 des Sang et Or

Le RC Lens va recevoir la lanterne rouge de la L1, Dijon, dimanche, à Bollaert. Battue par Nîmes en Bourgogne le week-end dernier, le DFCO fait plus que jamais figure de favori pour la relégation en L2, mais son entraîneur David Linares ne capitule pas.

« Les Lensois ont un peu plus de mal à domicile »

« Il faut être focus sur Lens, a t-il soutenu en conférence de presse. Toutes les forces et les énergies doivent être concentrées sur l’instant présent. Lens a montré de belles choses cette saison, c’est bien rôdé. Les Lensois ont un peu plus de mal à domicile, car ils doivent faire plus de jeu. On va là-bas pour leur poser des problèmes et redémarrer une dynamique positive. » Dijon sera privé de son buteur Mama Baldé, suspendu, tout comme son milieu Frédéric Sammaritano. Roger Assalé, blessé, est forfait.