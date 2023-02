RC Lens : la venue des Nantais à Bollaert sera sous surveillance

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

C'est une habitude. Dont le football ne peut se réjouir. Une fois encore, la prochaine journée de Ligue 1 verra le déplacement de certains supporters se faire sous étroite surveillance. En l'occurrence, le match RC Lens-FC Nantes, prévu dimanche prochain à Bollaert. Ainsi, et comme le rapporte le site Lensois.com, un arrêté préfectoral a été publié à cette occasion par la préfecture du Pas-de-Calais au sujet de l’encadrement des supporters nantais. Le jour de la rencontre, de 8 heures à minuit, il sera donc interdit "à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de Nantes, alors qu’elle est démunie de billet, d’accéder au stade Bollaert-Delelis de Lens." Idem si un spectateur lambda souhaite s'installer loin du parcage visiteurs avec une écharpe des Canaris, ça lui est interdit. Quant aux supporters des Canaris, venant de Nantes, ils seront comme d'habitude attendus sur une aire d’autoroute pour être ensuite accompagnés par les forces de l’ordre.

Benjamin Danet

Rédacteur

