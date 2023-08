RC Lens : Sotoca a trouvé la parade pour mater les Rennais et charge la VAR

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Un imprévu. Car personne, raisonnablement, n'imaginait le RC Lens s'in cloner sur le pelouse du Stade Brestois pour la reprise de la L1 le week-end dernier. Surtout que les Sang et Or menaient 2-0 et semblaient alors partis sur la lancée de leur exceptionnelle saison dernière.

Avantage Bollaert

On connait la suite. Une défaite 3-2, un joueur expulsé et une seconde journée à bien négocier face à une formation costaude, le Stade Rennais. Florian Sotoca, si il reconnait le coup dur en Bretagne, est persuadé que les Sang et Or vont retrouver leur vrai visage face aux Rennais. La preuve. Propos retranscrits par Lensois.com.

"On a montré 2 visages, un fait de jeu nous a un peu contrariés juste avant la pause. On savait que ça allait être compliqué à Brest, on était prévenus. Malgré ça on est passé à côté. ça arrive, on s'est recentré sur le travail. Les 2 jours qui ont suivi Brest ont été durs. On est passé à autre chose. On a fait une très bonne semaine d'entrainement. Rennes est taillé pour le podium avec un effectif pour. Mais on est prêt à affronter cette équipe. On va essayer de garder les mêmes ingrédients que la 1ere mi temps à Brest et garder la dynamique de Bollaert la saison dernière. Et puis le retour à Bollaert c'est toujours magnifique. On est très heureux de retrouver le stade qui sera encore à guichets fermés. On va essayer d'en profiter et de battre Rennes."

"La VAR était là pour l'aider, normalement..."

Par ailleurs, si l'attaquant se félicite de la décision de la Commission de discipline, qui a annulé le carton rouge d'Adrien Thomasson, il s'étonne quand même de l'influence de la VAR et met un petit coup de pression : "C'est une très bonne nouvelle pour nous de récupérer Adrien Thomasson. C'est une bonne chose que la LFP et l'arbitre se soient réunis pour annuler ce carton. Après, on prend ce rouge, il y avait 2-2. On aurait pu gagner ce match. La VAR était là pour l'aider, normalement, pour éviter cette erreur. L'arbitre peut se tromper sur le coup, car il a pu être troublé par ce fait de jeu, mais la VAR est normalement là pour l'aider..."

FS : "C'est bien que ça arrive sur un 1er match, on est prévenus. Cela nous permet d'apprendre pour les prochains." #RCLens — Lensois.com Live (@LensoisComLive) August 18, 2023

