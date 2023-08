RC Lens - Stade Rennais : les Sang et Or et les Rennais dos à dos, les Tops et les Flops du match

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

LES TOPS L'ambiance de Bollaert Chauffé à blanc par l'officialisation de l'arrivée de Wahi, qui s'est engagé pour 4 ans, Bollaert, à guichets fermés pour la 27e fois consécutive, a encore porté le RCL. Il faut dire qu'en ouvrant le score d'entrée de jeu, grâce à Machado, l'équipe de Franck Haise avait parfaitement emballé la rencontre...

Machado et Frankowski Le Colombien a ouvert le score dès la 3e minute suite à un corner de Fulgini en expédiant une frappe puissante du gauche. Il a montré la voie et a livré un bon match dans son couloir gauche jusqu'à son remplacement par Haidara, auteur d'un retour décisif devant Doué (90e). Son ater ego du couloir droit, le Polonais Frankoswki, avait lui aussi des ailes : il a multiplié les déboulés et les centres. Sotoca Sans Openda, et en attendant Wahi, Sotoca a joué en pointe et il a pesé sur les débats, par ses appels et ses remises. C'est sur l'une d'elles que Fulgini aurait pu doubler la mise (45e). Toujours aussi déterminé et précieux, un vrai leader. Diouf épatant, Mandanda et Samba décisifs Diouf La recrue des Sang et Or a dominé l'entre jeu. Très présent, il a imposé un pressing qui a étouffé les Rennais et a failli marquer à deux reprises... en une minute, sa deuxième tentative étant repoussée par Assignon sur la barre de Mandanda (66e). Il s'installe. Un gros match. Ovationné à son remplacement par Spierings. Mandanda Les Rennais peuvent lui dire merci. L'ancien marseillais a su faire front. Il a repoussé plusieurs tentatives en dernier rempart d'une défense souvent débordée, comme cetre pichenette de Fulgini (45e). Toujours aussi décisif, à 38 ans!

Samba Le portier lensois a sorti un super arrêt en s'interposant devant Doku, sur un contre (75e). Puis un double arrêt miraculeux sur la dernière occasion du match, signée Matic et Kalimuendo (94e). Enorme ! Kalimuendo Les Rennais ont dû attendre la 46e minute pour adresser leur première frappe, via Gouiri. Et c'est Kalimuendo qui a sonné la révolte bretonne en obtenant le penalty égalisateur, transformé par Bourigeaud. Il a buté sur un énorme Samba (94e).

Les Flops Abdul Samed Le milieu nordiste est doublement fautif sur l'égalisation rennais : il s'est fait subtiliser le ballon avant d'accrocher Kalimuendo... Gouiri Les Rennais ont été improductifs pendant la première mi-temps et Gouiri n'a pas été à son avantage. Une frappe dans les nuages (48e), des gestes d'agacement... il est passé à côté de son match, à part un bon service pour Doku (75e). Le Fée et Blas Ce n'était pas le match des deux recrues bretonnes. L'ancien lorientais et l'ancien nantais n'ont absolument pas pesé sur les débats. Guilavogui Entré en jeu, l'ancien du Paris FC a eu une énorme balle de 2-1 sur son premier ballon mais il l'a vendangée, dévissant complètement sa reprise (78e). Podcast Men's Up Life Pour résumer Le RC Lens et le Stade Rennais n'ont pu se départager (1-1) en clôture de la 2e journée de L1. Lesdeux portiers se sont illustrés; La recrue Diouf a livré un bon match au contraire de Le Féé et Blas côté rennais. Un match nul spectaculaire, surtout en deuxième mi-temps.

Laurent HESS

Rédacteur