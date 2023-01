RC Lens : un ancien du club confirme le déclin de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Cristiano Ronaldo a officiellement débuté son aventure saoudienne par une victoire sur al-Ettifaq dimanche. Une équipe qui, comme la sienne, est entraînée par un Français (Patrice Carteron) et compte une vieille connaissance de la Ligue 1, Marcel Tisserand. Le défenseur central âgé de 30 ans a été formé à Monaco et est brièvement passé par Lens entre avril et juin 2014, participant à la montée des Sang et Or dans l'élite. Interrogé par Foot Mercato, Tisserand a confirmé que CR7, qu'il a eu au marquage dimanche, était bien sur le déclin mais qu'il avait de beaux restes...

"De ce que j’ai pu voir, il est encore en forme. Il est encore affûté. On voit qu’il prend bien soin de lui. Après, c’est sûr qu’il n’a plus ses jambes de 20 ans. On ne va pas lui demander de dribbler cinq joueurs comme il aurait pu le faire il y a quelques années, finir tout seul. On voit que maintenant, il a un peu plus besoin de ses coéquipiers. Il joue beaucoup plus avec sa tête, fait plus attention à ses déplacements, à son sens du timing. Il évolue avec son temps. Je pense qu’il va s’adapter assez rapidement à ce championnat."