RC Lens : Ghisolfi a pris un énorme risque en fin de Mercato, le bon début de saison menacé ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens a réussi son début de saison mais aussi son mercato estival. Grâce au travail sans relâche de Florent Ghisolfi, Franck Haise dispose d’un effectif calibré pour rester dans le haut du panier en 2022-2023. Si le marché des Sang et Or a été prolifique, notamment sur le plan financier, un bémol incite toutefois les dirigeants du RC Lens à la prudence : l’absence de profondeur au poste de défenseur central. « Lens s’est montré inflexible pour conserver les titulaires de sa défense à trois, mais il a laissé filer Christopher Wooh à Rennes, hier. Une grosse opération financière (10 M€) non sans risque, car le club est désormais léger dans ce secteur », fait ainsi observer L’Équipe en guise de bilan. À suivre. Les jeux sont faits, la une du journal L'Équipe



Pour résumer Si le RC Lens peut se targuer de réaliser un excellent début de saison sur le plan comptable et du jeu, la dernière ligne droite du mercato estival pourrait avoir des conséquences directes sur les résultats. Notamment en défense.

