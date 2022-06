RC Lens, PSG - Mercato : Fofana à nouveau en bonne position à Arsenal

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Les informations concernant Seko Fofana ces derniers jours concernaient son prix de vente et l'intérêt du PSG. Pour le premier, il a été dit que le RC Lens se montrait plus gourmand et attendait désormais entre 35 et 40 M€ pour le libérer de ses deux années de contrat restant. Quant au club de la capitale, les arrivées de Luis Campos et Christophe Galtier ont renforcé la volonté des champions de France de s'attacher les services du milieu le plus influent de L1 en 2021-22.

Mais une grosse concurrence nommée Arsenal pourrait contrarier les plans parisiens et faire le bonheur du Racing, qui verrait la surenchère faire gonfler l'indemnité de Fofana. Pour muscler leur milieu, les Gunners avaient ciblé le Belge Youri Tielemans. Seulement, Leicester n'aurait aucune envie de renforcer un concurrent pour les places en Champions League, même moyennant un gros montant. Du coup, les dirigeants d'Arsenal seraient en train d'explorer leurs autres pistes, dont celle menant à Seko Fofana. Et on sait que pour Arsenal, l'argent ne sera pas un problème...

Raphaël Nouet

Rédacteur