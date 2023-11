RC Lens - Mercato : retour à l’envoyeur déjà acté pour Le Cardinal ?

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Parti à la toute fin du Mercato en prêt à Brest afin de faire la place à Ruben Aguilar dans l’effectif de Franck Haise, Julien Le Cardinal (26 ans) ne connait pas un début de prêt idyllique au SB 29. S’il est pourtant arrivé « en super forme » selon les dires de son entraîneur Eric Roy, le piston prêté par le RC Lens est actuellement victime de la concurrence d’un autre ancien de la Gaillette, Kenny Lala.

Alors qu’il n’a disputé que deux petites minutes en Ligue 1 depuis son arrivée au Stade Brestois, la question de l’avenir de l’ancien joueur du Paris FC se pose déjà dans le Finistère alors qu’il dispose d’une option d’achat dans son contrat.

Le Cardinal dans une impasse à Lens… et à Brest

Non seulement il est assez peu probable que Le Cardinal voit aujourd’hui son option levée par les Bretons (alors que ces derniers regardent à la moindre dépense) mais il est aussi possible que le défenseur soit victime d’un retour à l’envoyeur plus rapidement que prévu. C’est en tout cas ce que croit savoir Lensois.com.

La situation d’échec est d’autant plus problématique pour Julien Le Cardinal que l’ex du Paris FC a disputé des minutes sous deux maillots différents cette saison (57 avec Lens contre Brest et le PSG, 2 avec le SB29) et qu’il n’est donc par conséquent pas éligible à un troisième club cette saison pour se relancer…

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life