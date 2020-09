RC Lens – Mercato : Seko Fofana a coûté une recrue à Franck Haise

En recrutant Seko Fofana à Udinese, le RC Lens a réalisé un énorme coup sur le marché des transferts. En effet, pour le poste prioritaire de sentinelle, les Sang et Or ont tout simplement récupéré l'un des milieux les plus intéressants de Série A, courtisé par tous les plus grands clubs de la Botte. Un parti qui a eu un coût : 10 M€. Un transfert conséquent pour le promu mais assumé grâce au soutien financier de l'actionnaire majoritaire Joseph Oughourlian. Un parti pris qui a aussi changé la donne concernant la fin du Mercato du Racing.

Sans vente(s), il n'y aura pas de numéro 9 !

En effet, si le Racing carressait officieusement l'espoir de s'offrir un attaquant athlétique dans un registre différent de celui d'Ignatius Ganago, ce dossier est désormais profondément enfoui dans les cartons... A moins qu'une ou plusieurs ventes n'interviennent dans le secteur (Gaëtan Robail ? Simon Banza?) et ne débloquent un budget pour un ultime renfort à ce poste. Mais une éventuelle recrue dépendra surtout du marché et des offensives que le RC Lens est susceptible de subir dans ce dernier mois.

Sur ce poste, Lens s'est vu proposer de nombreux joueurs ces dernières semaines. Ce fut notamment le cas d'Enzo Crivelli (Istanbul Basaksehir), trop cher pour les Artésiens, ou encore Loïs Diony (AS Saint-Etienne) dont le profil n'a pas fait l'unanimité. De tous les dossiers suivis, celui de Michael Olunga (Kashiwa Reysol, 26 ans) semble le plus accessible mais il a été mis en stand-by depuis l'entame des négociations pour Fofana. Preuve que le RC Lens a bien puisé dans ses bas de laine pour réaliser son « coup estival ».