Real Madrid : avant le PSG, Mbappé a réalisé un exploit insensé !

En trouvant le chemin des filets contre le Borussia Dortmund (3-2) dans le Mondial des Clubs, Kylian Mbappé a réussi l’exploit de marquer dans sept compétitions différentes cette saison.

Depuis la qualification samedi du Real Madrid pour les demi-finales du Mondial des Clubs aux dépens du Borussia Dotmund, on ne parle, en France, que des retrouvailles entre Kylian Mbappé et le PSG. Les deux parties se sont quittées fâchées après sept années de vie commune, l’attaquant traînant son club en justice pour des salaires et primes non versées d’un montant supérieur à 50 M€. Ca a été très chaud entre le joueur et Nasser al-Khelaïfi mais l’heure serait à l’apaisement, selon L’Equipe. Ce qui n’est pas vraiment le cas avec les supporters parisiens, qui se sont beaucoup moqués de lui après le sacre européen du 31 mai.

Il a marqué dans 7 compétitions cette saison !

Mais le plus important, c’est que Kylian Mbappé soit de nouveau opérationnel après sa gastro aigüe l’ayant considérablement affaibli au début de la compétition. Son but est une preuve qu’il va beaucoup mieux. Et il est également une preuve qu’il réalise une première saison au Real Madrid de tout premier ordre ! En effet, en plus d’être Soulier d’Or européen avec ses 44 buts inscrits en 58 matches, l’attaquant a scoré dans les sept compétitions auxquelles la Maison Blanche a participé cette saison ! Il avait ouvert son compteur en août en Supercoupe d’Europe (contre l’Atalante, 1 but), a poursuivi en Liga (31), en Champions League (7), en Coupe Intercontinentale (1), en Supercoupe d’Espagne (1), en Coupe du Roi (2) et donc au Mondial des Clubs (1).

C’est la première fois qu’un joueur marque dans autant de compétitions différentes sur une saison et, même si c’est aussi la première fois qu’un club dispute autant d’épreuves sur douze mois, l’exploit n’est pas à prendre à la légère. Après des premiers pas difficiles, Kylian Mbappé réalise véritablement une première saison historique avec le Real Madrid !