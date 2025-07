Real Madrid Mercato : le Real a pris une grande décision pour l’avenir de Gonzalo Garcia

Auteur de performances inattendues lors de la Coupe du monde des Clubs aux Etats-Unis, Gonzalo Garcia devrait être récompensé…

La Coupe du monde des Clubs devait servir de laboratoire pour Xabi Alonso, le successeur de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid, et le technicien espagnol a lancé dans le grand bain Gonzalo Garcia, Kylian Mbappé étant sur le flanc lors du début du tournoi à cause d’une bonne gastro. Avec 4 buts et 1 passe décisive, Garcia en a profité pour se révéler. Le jeune espagnol a déjà relégué Rodrygo sur le banc, sans parler d’Endrick, et selon Marca, il figure dès à présent aux portes de la sélection.

Il va rester

Le média estime que derrière Oyarzabal, Alvaro Morata est sur le déclin, et que le jeune attaquant de 21 ans correspond parfaitement au style de jeu de Luis de la Fuente. Quant au Real Madrid, il a décidé, selon Fabrizio Romano, de conserver Garcia cette saison. Le club merengue ne va écouter aucune offre, de prêt ou de transfert, et l’attaquant fera partie de la rotation de Xabi Alonso, très content de ses performances. Alors que le Basque envisageait de recruter une doublure à Mbappé, il semblerait qu’il l’ait déjà trouvée. Qui aurait misé sur ce scénario avant le début du Mondial ?