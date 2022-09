"Plein gaz", "fête", "exhibition"... le Real Madrid et le FC Barcelone sont à la noce !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Marca : un leader plein gaz Avant le coup d'envoi du choc Real Madrid-Betis Séville, les deux protagonistes se partageaient la tête de la Liga avec trois victoires en autant de journées. Après leur succès 2-1, les Merengue sont donc désormais tout seuls en tête. Marca assure qu'Aurélien Tchouaméni a encore impressionné par sa puissance au milieu de terrain. Portada de MARCA.@marca vamos❤️ pic.twitter.com/CUF0lGNShW — #MARÍA 𓃵 👑🫶🌹🇪🇦 (@mariavsl5) September 3, 2022

AS : le Bernabeu continue de faire la fête

Le titre de champion d'Espagne, la Champions League, la Supercoupe d'Europe, quatre victoires pour entamer la Liga... Le Real Madrid ne s'arrête plus de gagner et le Bernabeu, qu'il retrouvait après trois premiers matches à l'extérieur pour permettre aux travaux d'avancer, a bien fêté ses troupes hier. Comme Marca, AS affiche en Une les deux buteurs de la victoire sur le Betis, Vinicius Jr et Rodrygo.

PORTADA | As: "El Bernabéu sigue de fiesta" https://t.co/5XkPGTfSVG — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) September 3, 2022

Sport : exhibition

Pour Sport, le coup de force réussit par le FC Barcelone hier sur la pelouse de Sanchez-Pizjuan, où il est toujours délicat d'aller gagner même quand l'équipe locale est dans le dur comme actuellement, est significatif. Il montre que les Blaugrana sont revenus au sommet et qu'ils pourront prétendre jouer les premiers rôles cette année.

El Mundo Deportivo : Olé Barça !

Même photo de joie des Blaugranas (qui jouaient en doré) pour EMD que pour Sport. Le quotidien catalan se réjouit lui aussi de voir le Barça en capacité de lutter pour le titre avec le Real Madrid. Un Real auquel il est fait allusion dans la partie haute de la Une. EMD explique que si les Merengue l'ont emporté, le Betis aurait pu obtenir deux pénalties...

Pour résumer Vainqueurs des deux clubs sévillans hier, le Real Madrid (2-1 face au Betis) et le FC Barcelone (3-0 à Sanchez-Pizjuan) dominent déjà la Liga. Tous les feux sont au vert pour les deux géants, qui vont reprendre leur lutte éternelle pour la domination du football ibérique.

