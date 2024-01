Real Madrid, PSG : Bellingham se paye la tête de Messi et Mbappé !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Jude Bellingham a envoyé une balle perdue à Lionel Messi et à Kylian Mbappé. L’Anglais était présent à la “Team of the year”, organisée par EA Sports FC 2024, ce dernier a été amené à réagir au 11 de Jamie Carragher.

Bellingham se moque de l’attaque de Carragher

La star de Liverpool a aligné Kylian Mbappé, Harry Kane et Leo Messi dans son attaque à trois, ce à quoi le joueur du Real a répliqué: “Vous pensez qu’il y a suffisamment d’énergies ici ?”. Des propos qui font allusion au manque d’impact défensif de l’Argentin et du Français, historiquement connus pour ne pas adhérer au repli défensif après une perte de balle. Le milieu de terrain du Real Madrid en a rajouté une couche en déclarant que ces deux joueurs “marchent” sur le terrain. Simple blague ou provocation ? La presse catalane ne décolère pas ce matin et pose une question de taille : que pensera Mbappé cette pique de Bellingham alors qu'un départ semble se confirmer vers le Real Madrid...

🤨 𝐋𝐚 𝐬𝐨𝐫𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐁𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠𝐡𝐚𝐦 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨 𝐠𝐮𝐬𝐭𝐚𝐫𝐚́ 𝐚𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐨𝐧𝐢𝐬𝐦𝐨



👀 La gran estrella del Real Madrid bromeó con los jugadores que nombró Carragher en la línea de ataquehttps://t.co/5XcbK0ncFZ — Diario SPORT (@sport) January 9, 2024

