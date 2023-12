Real Madrid, PSG - Mercato : un crack de Serie A a été observé

Le nouveau Maldini à l’Atalanta ? Giorgio Scalvini est la sensation italienne du moment au poste de défenseur central. International italien depuis juin 2022, le défenseur de l’Atalanta attire les cadors européens selon Ekrem Konur. Notamment le Real Madrid et le PSG, qui sont encore venus le voir à l'oeuvre avant que le Mercato ne démarre.

Du côté du PSG, l'arrivée de Lucas Beraldo (FC Sao Paulo) ferme à priori la porte à un recrutement cet hiver sur ce même type de profil. A suivre malgré tout.

💣💥 #EXCL• Manchester United, Real Madrid and PSG scouts watched Giorgio Scalvini, the 20-year-old Italian defender of Atalanta, during the match against Bologna.

