Argentine - France : Mbappé s'en est pris à un Argentin lors de la finale

Dans une interview accordée à TyC Sports, le défenseur central argentin, Cristian Romero, a dénoncé le comportement de Kylian Mbappé lors de la finale de la Coupe du monde 2022 perdue par l'équipe de France face à l'Argentine (3-3, 4-2 t.a.b).

"Mbappé disait de très mauvaises choses à Fernandez"

"Nous sommes toujours les méchants dans le film, mais Kylian Mbappé disait de très mauvaises choses à Enzo Fernandez, il a dit quelques bêtises. Lionel Messi vient de marquer le but et c'est venu de l'intérieur de moi pour le faire", a révélé le joueur de Tottenham. Ce qui explique sa célébration devant la star du Paris Saint-Germain au moment du troisième but argentin inscrit par Lionel Messi.

Fabien Chorlet

Rédacteur