Boulaye Dia (ex Stade de Reims) a pété les plombs en Italie

Face à l'Udinese, Boulaye Dia, l'attaquant sénégalais passé par Reims, a refusé d'entrer en jeu alors qu'il restait un peu moins de 10 minutes à jouer. Une décision inacceptable selon son coach Fabio Liverani.

"Il a refusé d'entrer sur le terrain, a déploré l'Italien. Il a fait un choix que nous prendrons en considération à partir d'aujourd'hui. J'en prends note, le club aussi. C'est un choix définitif. Le problème n'est pas pour moi, mais pour ses coéquipiers. C'est quelqu'un sur qui je ne peux pas compter."Plutôt clair.

🇸🇳 Boulaye Dia refused to enter the pitch today, Salernitana manager Fabio Liverani says: “I wanted him to enter in the final 7-8 minutes but he said no”.



The relationship between Salernitana and Dia is broken since club rejected to sell him to Wolves at the end of August. pic.twitter.com/bXomJpkDi5