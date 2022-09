Stade Rennais : la dernière pépite rouge et noir a vécu une journée hallucinante mercredi

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Voilà le genre de belle histoire que l'on adore. Mercredi, le jeune milieu de terrain du Stade Rennais Désiré Doué est passé par tous les états, comme l'explique L'Equipe : "A 17 ans (depuis le 3 juin), il a été le premier joueur né en 2005 à marquer cette saison dans les cinq grands championnats européens, mercredi, contre Brest (3-1). A 6h30 ce jour-là, le milieu polyvalent partait pour la rentrée scolaire (en terminale). A 22h50, il signait son premier but en pro, le jour de l'anniversaire de sa mère". Cette journée dont il se rappellera pendant longtemps devrait laisser des traces puisque le quotidien sportif le voit titulaire cet après-midi sur la pelouse du stade de l'Aube. Entre cahiers, bougies et filets qui tremblent, le natif d'Angers, dont le cousin est également pro et le frère aussi au centre de formation du SRFC, a peut-être lancé sa carrière le 31 août 2022. [#ESTACSRFC]



✈ 𝐑𝐄𝐍𝐍𝐄𝐒 ► 𝐓𝐑𝐎𝐘𝐄𝐒 👋 pic.twitter.com/PHCfLxyuvR — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 3, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur

