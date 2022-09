Stade Rennais : la déclaration fracassante de Genesio sur le mercato

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

C'est un Bruno Genesio qui s'est présenté en conférence de presse hier vendredi. Le marché des transferts estival avait refermé ses portes la veille à 23h et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'entraîneur du Stade Rennais n'aime pas du tout ce qui se passe pendant cette période. Il a d'ailleurs félicité ses dirigeants pour avoir mener à bien plusieurs opérations importantes en dépit de circonstances pas faciles.

« Très content que ce soit terminé. C’est du grand n’importe quoi. Et puis, bizarrement, ce matin (vendredi), j’ai retrouvé un groupe beaucoup plus joyeux, libéré dans les têtes, nous aussi. C’est du grand n’importe quoi, surtout les dernières journées, le folklore complet. Je ne sais pas où on va mais c’est assez pittoresque ce qu’on peut vivre. Les gens qui s’occupent du recrutement ont beaucoup de mérite et de courage pour supporter tout ça. Vous ne savez pas tout et heureusement, mais franchement, encore une fois, Olivier (Cloarec) et Flo (Maurice), bravo à vous, ils sont très résiliants et courageux. Plus que moi. »