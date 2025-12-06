Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a donné des nouvelles d’Achraf Hakimi, dont la convalescence se déroule pour le mieux.

Présent hier au tirage au sort du premier tour de la Coupe du monde, Walid Regragui a été interrogé sur l’état de santé d’Achraf Hakimi. Le latéral du PSG a été victime d’une grosse entorse de la cheville droite, le 4 novembre, lors de la défaite en Champions League contre le Bayern Munich (1-2). « Ça va bien, il fait ce qu’il a à faire. C’est un grand travailleur. Il a envie d’être là pour le premier match. Il bosse dur depuis sa blessure, il ne s’est pas arrêté. Il est fidèle à lui même, avec un bel état d’esprit, c’est notre leader, notre capitaine, notre Ballon d’Or donc on espère qu’il sera là dès le premier match ».

Apte dès le 21 décembre pour affronter les Comores ?

Pour rappel, le premier match du Maroc lors de la Coupe d’Afrique des Nations qu’il organise aura lieu le 21 décembre (contre les Comores). Cela laisse donc encore quinze jours à Hakimi pour se remettre sur pieds. Un laps assez court, surtout qu’il est apparu avec une attelle à la cérémonie du Ballon d’Or africain il y a trois semaines. Et surtout, ensuite, il s’agira de ne pas rechuter, alors que les matches vont recommencer à s’enchaîner, aussi bien avec les Lions de l’Atlas qu’avec le PSG…

On apprend ce samedi que le bourreau d’Hakimi, Luis Diaz, a vu sa sanction de trois matches réduite à deux après l’appel du Bayern Munich. L’ailier colombien va donc pouvoir rejouer en Champions League dès le 20 janvier, à l’occasion de l’avant-dernier journée du tour de Ligue, à domicile contre l’Union Saint-Gilloise.