PSG – Stade Rennais (2-0) : les notes à la pause

Comme un match peut radicalement changer de physionomie d’une mi-temps à l’autre, nous vous proposons les notes des Parisiens et des Rennais à la pause. Le PSG mène 2-0 grâce à des buts de Kvaratskhelia (28e) et Mayulu (38e).

PSG : Vitinha à la manœuvre, Kvara décisif

Safonov (7) : un arrêt splendide, sur sa droite, sur une frappe de 20 mètres de Lepaul à la 27e. Il détourne sur son poteau le ballon, qui serait entré sans son intervention. Dans la foulée, Paris ouvre le score…

Zaïre-Emery (5) : hyper actif et toujours en train de proposer des solutions, comme à la 34e, quand il se retrouve dans la profondeur, couloir gauche, mais que Kvara ajuste mal sa passe.

Marquinhos (5) : devance Lepaul du pied dans ses six mètres à la 10e, suite à un centre de la gauche. Même configuration et même sauvetage à la 26e.

Pacho (5) : a trouvé un client avec Embolo, qui ne l’a pas ménagé. Il a tenté de prendre des risques dans les relances, contrairement à Hernandez et Marquinhos.

Hernandez (4) : il n’avait pas d’adversaire direct car Frankowski marquait Kvara. Mais il est peu monté et s’est contenté de donner le ballon à Vitinha les rares fois où il l’avait…

Neves (6) : toujours aussi impressionnant et utile dans tous les compartiments du jeu. Passeur décisif pour Mayulu à la 38e sur un très bon centre en retrait après un appel malin.

Vitinha (6) : une mauvaise relance d’entrée qui offre une occasion à Rennes (1ère). Ça a été sa dernière balle perdue. Une frappe sans danger pour Samba à la 9e. A part ça, quel métronome !

Mayulu (6) : envoie le ballon en touche sur une passe toute simple pour Kvara, qui était à deux mètres (12e). Preuve de sa fébrilité au début. Parfaitement placé à la 22e sur le centre de Lee mais il est surpris de voir les Rennais manquer le ballon et ce dernier passe en six mètres. Il inscrit le but du 2-0 en se trouvant à point nommé sur le centre en retrait de Neves.

Barcola (6) : manque de spontanéité sur la passe de Kvara dans la surface à la 18e. En faisant une deuxième touche de balle, il voit les Rennais monter sur lui et le contrer. Une belle roulette à la 24e pour effacer un adversaire à l’entrée de la surface mais sa frappe du gauche est contrée. Avant-dernier passeur sur le deuxième but.

Lee (5) : un enchaînement double contact-centre de haut niveau à la 22e. Mais Mayulu est aussi surpris que la défense rennaise pour reprendre son centre parfait. Frappe au-dessus à la 42e . Positionné en pointe, il devait s’attendre à passer une soirée compliquée et, pour le moment, c’est le cas car on ne le voit pas beaucoup.

Kvaratskhelia (7) : un centre complètement raté à la 3e. Un super déboulé à la 18e au début duquel il met Frankowski dans le vent. Mais Barcola gâche son offrande. Dans la foulée du poteau rennais, il est trouvé à 40 mètres des buts bretons. Il percute dans le couloir, rentre dans l’axe et arme une frappe du droit imparable pour Samba.

Rennes : soirée frustrante pour Samba

Samba (4) : il a passé les 29e premières minutes à jouer tous les ballons au pied. Et sur la première frappe cadrée parisienne, il ne peut rien faire. Le pire scénario possible pour un gardien ! Pareil sur le deuxième but. Deux tirs cadrés parisiens, deux buts, ça fait mal !

Frankowski (4) : à l’affut d’entrée sur une mauvaise passe de Vitinha. Sa frappe de volée passe de peu au-dessus. Défensivement, il a pris le bouillon face à Kvara.

Jacquet (4) : il a fait des interventions très propres et des relances du même calibre. Mais sur les deux buts parisiens, la défense rennaise met trop de temps à monter.

Aït Boudlal (4) : bien placé à la 21e pour repousser un centre de Kvara très menaçant. Même constat que pour Jacquet.

Brassier (4) : coupe magnifiquement une ouverture de Neves pour Barcola à la 5e. Il a très souvent eu Barcola dans son secteur et force est de constater qu’il n’est pas à l’aise avec des gabarits aussi vifs.

Al-Tamari (5) : un super déboulé dans le couloir gauche à la 5e qu’il ne peut conclure par un centre car il est bousculé au dernier moment. Ça aurait pu valoir un coup franc indirect dans la surface mais il semblerait que ça ait disparu… Sa vitesse a fait très mal aux Parisiens, comme sur ce déboulé dans le dos de la défense à la 32e, conclu par une frappe contrée en corner. Mais défensivement, ce n’est pas ça…

Rongier (5) : même pas conspué à chaque touche de balle pour son passé de Marseillais… Tout se perd ! Très précieux dans l’entrejeu, domaine où Paris excelle.

Cissé (5) : incroyable de culot pour ses 21 ans, il a trouvé des angles de passe très intéressants et n’a pas arrêté de batailler avec Vitinha et Neves.

Camara (4) : a du mal se situer face aux changements de poste incessants des Parisiens. Moins à l’aise que ses deux compères du milieu.

Embolo (4) : intéressant en début de match dans son jeu dos au but et ses remises. Mais il n’a pas mis les pieds une seule fois dans la surface. Ennuyeux pour un attaquant.

Lepaul (5) : il lui manque une pointure de chaussure pour reprendre au premier poteau un très bon centre d’Al-Tamari à la 10e. Rebelote à la 26e. Dans la foulée de cette action, il est trouvé à l’entrée de la surface et frappe puissamment du droit mais Safonov se détend superbement et dévie sur son poteau. Dans la foulée, Paris ouvre le score… Il n’empêche qu’il a été le Rennais le plus dangereux.