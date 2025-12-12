Real Madrid : le PSG vient d’infliger un nouvel énorme revers à Mbappé

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Coup de théâtre dans le bras de fer judiciaire opposant le PSG à Kylian Mbappé. Ce 9 décembre, la Cour d’Appel de Paris a tranché en faveur du club parisien, repoussant le recours du joueur concernant la saisie de 55 millions d’euros. Une information dévoilée par RMC Sport, qui marque un nouveau tournant dans le conflit opposant l’attaquant vedette à son ancien employeur.

Retour sur l’affaire de la saisie de 55 millions d’euros

En avril, Kylian Mbappé avait obtenu la saisie conservatoire de 55 millions d’euros sur trois comptes du PSG, suite à un litige financier avec le club. Mais, dès le mois de mai, la justice avait ordonné la levée de cette mesure, estimant que la demande n’avait pas de fondement suffisant. Les conseillers du joueur avaient immédiatement fait appel, déterminés à défendre leur position dans cette bataille hors des terrains.

La décision de la Cour d’Appel de Paris détaillée

Cette semaine, les magistrats de la Cour d’Appel sont venus confirmer la précédente ordonnance : le recours de Mbappé visant à suspendre la levée de la saisie conservatoire est rejeté. Pire pour l’attaquant, la justice l’invite à régler les frais de procédure et rajoute 3 000 euros d’amende pour abus, soulignant la ténacité mais aussi l’irrégularité de l’action engagée par le joueur.

L’avocat du Paris Saint-Germain n’a pas manqué de saluer cette décision : il a rappelé que, pour la deuxième fois, les juridictions valident la position du club et insistent sur le respect des engagements contractuels. Malgré de nombreuses sollicitations, le camp Mbappé est, lui, resté silencieux face à ce nouveau revers juridique.

Les réactions et la suite du dossier devant les prud’hommes

Ce revers judiciaire est loin de mettre un terme à la saga. Un nouveau chapitre s’ouvre dès le 16 décembre devant le Conseil des prud’hommes, où les deux parties attendent une décision sur le fond du conflit. La tension reste palpable, alors que l’enjeu financier rappelle à quel point la relation entre Mbappé et le PSG s’est détériorée depuis plusieurs mois.

Si la justice continue pour l’instant de donner raison au club parisien, l’avenir du dossier devant les prud’hommes reste incertain. Le monde du football, lui, observe chaque étape de cette confrontation qui déchaîne les passions autour d’un joueur considéré – à juste titre – comme l’un des plus influents de sa génération.