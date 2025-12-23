PSG Mercato : coup de théâtre pour l’avenir de Dembélé, direction la Premier League ?

Un contrat jusqu’en 2028 ne suffit pas à rassurer Ousmane Dembélé. Alors que le PSG souhaite déjà ouvrir les discussions pour une prolongation, une nouvelle exigence salariale du club risque de tendre la relation avec son attaquant tricolore. Au cœur du dossier : un salaire largement indexé sur le temps de jeu, condition loin d’être anodine pour un joueur souvent rattrapé par les blessures.

Situation actuelle : retour difficile et temps de jeu limité

L’année avait commencé avec l’espoir de voir Dembélé enfin enchaîner les matchs sous le maillot parisien. Mais entre blessure à l’ischio, rechute, puis maladie au moment décisif, l’attaquant n’a jamais vraiment lancé sa saison. Remplaçant contre Metz, entré seulement en cours de finale lors de la récente Coupe Intercontinentale, Dembélé multiplie les apparitions furtives sans jamais retrouver le rythme. Le staff médical préfère jouer la prudence, quitte à alimenter la frustration croissante de l’ancien Barcelonais qui, à 26 ans, sait à quel point chaque minute de jeu est précieuse pour se remettre en forme et peser dans la durée.

La condition salariale du PSG : vers des négociations compliquées ?

Paris n’a pas caché ses intentions : pour tout renouvellement, la masse salariale sera encadrée par un modèle strict. Après Marco Verratti, le club a imposé une nouvelle structure : une part fixe réduite, compensée par une large part variable, entièrement corrélée au nombre de matchs disputés. Pour Dembélé, touché à plusieurs reprises par des pépins physiques depuis son arrivée, cette règle est un double tranchant. Comme le rapporte Le Parisien, l’incertitude autour de son temps de jeu engendre de vraies craintes quant à la régularité de ses revenus en cas de prolongation sous ces conditions.

Pourquoi Paris impose ce modèle de contrat

La stratégie n’est pas nouvelle côté PSG. L’objectif du modèle salarial basé sur le rendement ? Atténuer les risques liés à des effectifs composés de stars souvent victimes de blessures. Davantage encore après les cas Verratti ou Donnarumma, dont le départ a été précédé par des désaccords autour de ces variables. Le PSG veut motiver ses cadres tout en se protégeant, ajustant les primes aux minutes effectivement passées sur le terrain. Une approche pragmatique, mais qui fragilise les joueurs les plus sujets à l’infirmerie.

Quels enjeux pour l’avenir de Dembélé au club ?

L’avenir d’Ousmane Dembélé au PSG se joue désormais à quitte ou double. Acceptera-t-il de basculer sous un salaire à forte composante variable, sachant la précarité de sa disponibilité ? Ou préférera-t-il explorer d’autres horizons si les négociations atteignent un point de blocage ? Pour rappel, ces dernières heures, une rumeur rapporte qu’Arsenal veut profiter de la situation et de la grande frustration de Dembélé pour le recruter dès l’été prochain.

À l’heure de choix stratégiques, le PSG impose sa loi. Reste à savoir si Dembélé, marqué par les incertitudes physiques, tiendra le pari. Un épisode à suivre : une approche qui bouscule les codes, mais jusqu’où le club pourra-t-il aller sans risquer de perdre ses atouts offensifs ?