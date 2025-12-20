À LA UNE DU 20 DéC 2025
PSG : c'est de plus en plus tendu entre le staff de Luis Enrique et Ousmane Dembélé !

Par Laurent Hess - 20 Déc 2025, 07:00
Alors que’Ousmane Dembélé tarde à lancer sa saison, des tensions auraient vu le jour entre le Ballon d’Or 2025 et le staff de Luis Enrique au PSG.

Elu Ballon d’Or, Ousmane Dembélé avait fait parler la foudre la saison passée. L’ancien joueur du Barça avait explosé ses compteurs personnels en compilant 35 buts et 16 passes décisives. Mais cette saison, Dembélé ne compte que 3 buts depuis cet été. Il a dû faire face aux blessures, à une maladie et depuis son retour dans le groupe, il doit se contenter d’entrer en jeu. Une situation qui, selon Bertrand Latour, commence à l’agacer.

Dembélé en a marre d’être sur le banc du PSG

Sur Canal +, vendredi soir, le journaliste a expliqué : « Il y a un problème entre le PSG et Ousmane Dembélé. Le staff considère qu’il n’est pas prêt à débuter les matchs, raison pour laquelle il n’en débute aucun. Le Ballon d’Or est remplaçant depuis qu’il s’est blessé contre le Bayern. Il était malade à Bilbao mais depuis son retour, il ne débute pas. Or il pense qu’il a besoin de débuter pour retrouver du rythme et être de nouveau performant. Cela créé des tiraillements. Il y a eu des discussions entre le club et le clan du joueur. Pour l’instant on est en là. Dembélé a pu jouer un bon moment contre Flamengo mais s’il n’y avait pas eu de prolongations, il aurait encore jouer dix minutes. Il y a un désaccord. »

Les stats folles de Dembélé la saison passée

➡️ Total général (toutes compétitions)

  • Apparitions : ≈ 53 matchs
  • Buts : 35
  • Passes décisives : 15-16

Dembélé a donc eu ~50 contributions (buts + passes) sur toute la saison.

➡️ Ligue 1

  • Apparitions : 29
  • Buts : 21
  • Passes décisives : 6
  • But + Assist dans le championnat : 27

Statistiques ligue : 21 buts et 6 passes.

➡️ UEFA Champions League

  • Apparitions : 15
  • Buts : 8
  • Passes décisives : 6

Il a été nommé Joueur de la saison de la C1 2024-25 tant son impact a été fort dans la compétition.

