À LA UNE DU 23 DéC 2025
[13:00]ASSE Mercato : Stassin prêt à aller au clash avec les Verts ?
[12:43]OM Mercato : signature imminente pour le futur 10 de De Zerbi !
[12:35]OGC Nice Mercato : exit Wahi, Haise vise un ex buteur du PSG, du RC Lens et du Stade Rennais !
[12:25]FC Barcelone Mercato : énorme coup de tonnerre pour l’avenir d’Ansu Fati !
[12:13]PSG Mercato : 3 signatures bouclées, rebondissement pour l’avenir de Dembélé ! 
[12:11]RC Lens Mercato : le Racing officialise sa première recrue hivernale ! 
[12:00]OM : McCourt dans le rouge, un club improbable chambre Marseille !
[11:48]FC Nantes : avant le Mercato, Kantari a relancé un renfort totalement inattendu chez les supporters !
[11:16]Revue de presse : Wahi loin de Nice, Beye s’illustre encore au Stade Rennais, Sangaré (RC Lens) cartonne à la CAN !
[10:49]PSG, Real Madrid : la bataille fait rage pour ce taulier de l’équipe de France, accord en vue ? 
PSG Mercato : 3 signatures bouclées, rebondissement pour l’avenir de Dembélé ! 

Par Bastien Aubert - 23 Déc 2025, 12:13
Ousmane Dembélé (PSG)
Au-delà du mercato hivernal, le PSG avance méthodiquement sur ses dossiers contractuels et prépare un joli coup de communication en 2026. 

Ça s’active fort en coulisses à Paris. Selon PSG Inside Actus, source bien informée sur les arcanes du club de la capitale, plusieurs prolongations sont déjà bouclées et devraient être officialisées prochainement lors d’une présentation groupée. Fabian Ruiz, Willian Pacho et Senny Mayulu ont trouvé un accord avec la direction parisienne. Trois signatures qui traduisent la volonté de sécuriser des profils jugés stratégiques par le staff.

Un gros coup de com’ du PSG en 2026 ? 

Le mouvement ne s’arrête pas là. Toujours selon la même source, Bradley Barcola et Quentin Ndjantou sont proches d’un accord. Deux dossiers bien avancés, qui confirment la politique du PSG : verrouiller ses talents actuels et préparer l’avenir sans attendre. Mais le feuilleton le plus scruté concerne Ousmane Dembélé. Les discussions sont en cours avec l’international français, un dossier sensible compte tenu de son statut et de son importance dans le projet de Luis Enrique. Un rebondissement notable, alors que le flou entourait jusque-là son avenir à Paris.

Ça rediscute pour Dembélé et Mbaye ! 

Autre dossier remis sur la table : Ibrahim Mbaye. Les échanges ont repris, preuve que le PSG n’a pas abandonné l’idée de prolonger le jeune talent, malgré une situation encore incertaine. En interne, la feuille de route est claire. Stabiliser l’effectif, sécuriser les cadres, anticiper les échéances. Le PSG avance sans bruit, mais avec efficacité. Et sur le mercato, Paris semble bien décidé à frapper fort… sans forcément recruter.

