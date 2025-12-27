PSG : Vitinha milite pour Safonov

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Après une finale intense de Coupe intercontinentale face à Flamengo, Matvey Safonov s’est imposé comme le grand artisan du succès parisien. Désigné titulaire pour ce grand rendez-vous, Safonov a réalisé un match exceptionnel. Sa capacité à repousser quatre tirs au but a fait basculer la rencontre. Logiquement, le gardien russe a été élu homme du match. Mais c’est pourtant Vitinha qui a reçu le prix de joueur du tournoi et le milieu portugais a réagi avec beaucoup de lucidité sur cette attribution, dans A Bola.

Safonov a épaté Vitinha contre Flamengo

Pour lui, ces distinctions reflètent la réussite d’un groupe soudé. “Je ne remets jamais en cause un prix individuel… mais Safonov, avec ses arrêts, méritait autant la distinction. S’il fallait lui donner, je l’aurais fait sans hésiter”, a confié Vitinha. Une réaction qui témoigne d’un vestiaire parisien solidaire, encore marqué par l’ambition partagée entre ses cadres et ses nouvelles révélations.

Ce positionnement s’inscrit pleinement dans la trajectoire de Vitinha, dont l’impact est scruté par les clubs européens les plus prestigieux, dont le Real Madrid. Désormais pièce maîtresse du PSG, il admet que la lumière se braque de plus en plus sur ses prestations. “J’ai le sentiment qu’aujourd’hui, on attend beaucoup de moi. Cela peut être positif… mais il faut savoir y répondre.” Un leadership reconnu, à l’image de l’avis enthousiaste des anciens grands du Real Madrid à son sujet.

