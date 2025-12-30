À LA UNE DU 30 DéC 2025
PSG Mercato : le Real Madrid et le FC Barcelone rêvent d’un autre titulaire que Vitinha !

Par Bastien Aubert - 30 Déc 2025, 12:29
Fabian Ruiz (PSG)
Si Vitinha attise toutes les convoitises au mercato, un autre titulaire de Luis Enrique au PSG fait rêver le Real Madrid et le FC Barcelone. 

Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, Fabián Ruiz (29 ans) se retrouve au cœur d’un duel à trois entre le PSG, le FC Barcelone et le Real Madrid. Selon Don Balon, le milieu espagnol, déjà dirigé par Luis Enrique en sélection, est sur la short-list des deux géants espagnols, qui voient en lui un joueur capable de faire la différence au milieu de terrain. 

Ruiz attire le Real et le Barça 

À Barcelone, le profil du joueur séduit particulièrement : sa connexion avec Pedri en sélection est un atout, alliant créativité, prise d’espace et complémentarité parfaite avec l’expérience et la solidité tactique de Fabián. Pour le Real Madrid, le joueur de 29 ans correspond au profil technique recherché par Xabi Alonso, capable de combiner et d’influencer le jeu dans les moments clés, même si l’intégration apparaît plus incertaine face à la concurrence.

Le PSG pas fermé à un départ ?

Le PSG, de son côté, ne serait pas fermé à un départ. Le contrat de Ruiz court jusqu’en 2027 et sa valeur est estimée entre 40 et 50 millions d’euros. L’option d’un transfert en janvier est ouverte, mais l’opération pourrait se prolonger jusqu’à l’été pour trouver le compromis idéal entre club, joueur et conditions financières.

